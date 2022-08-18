خبير يحذر من وقوع اشتباكات يابانية صينية في حالة غزو الصين لتايوان

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طوكيو- (جيجي برس) - حذر خبير دفاعي ياباني من احتمال وقوع اشتباك بين القوات اليابانية والصينية في حال غزو الصين لتايوان.

قال بونجي أوهارا، باحث في مؤسسة ساساكاوا للسلام في مقابلة حديثة مع جيجي برس ”إذا قامت الصين بغزو تايوان بالقوة، فإنها ستفرض حصارًا بحريًا وجويًا على مساحة واسعة. لذلك ستوضع جزر ريوكيو تحت سيطرة الجيش الصيني“.

لأن سفن وطائرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية ستحتاج إلى دخول منطقة الحصار لإجلاء الناس في سلسلة الجزر الواقعة في أقصى جنوب اليابان والممتدة باتجاه تايوان، ”لا يمكن استبعاد احتمال وقوع قتال“.

وشدد على أن ”الجهود الدبلوماسية ضرورية بالطبع، لكنها تحتاج إلى دعم بقوة عسكرية“.

كما قال أوهارا إن على طوكيو أن تستعد لمساعدة القوات الأمريكية في إمداد تايوان بالأسلحة عبر اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)