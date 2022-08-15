الحكومة اليابانية تحافظ على أسعار القمح المستورد دون تغيير

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طوكيو - (جيجي برس) - أصدر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين تعليمات للمسؤولين المعنيين بالحفاظ على أسعار القمح المستورد الذي يبيعه للقطاع الخاص عند المستويات الحالية في أكتوبر/ تشرين الأول وبعده، من أجل منع المزيد من الارتفاع في الأسعار للمنتجات الغذائية.

وأصدر التعليمات في اجتماع عقد في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو لمناقشة سبل معالجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وضعف الين.

تخطط الحكومة لوضع تدابير إضافية في أوائل سبتمبر/ أيلول لمعالجة ارتفاع الأسعار والعوامل الأخرى التي تؤثر على حياة الناس.

وقال كيشيدا في الاجتماع: ”يشكل ارتفاع أسعار الخبز والمعكرونة وغيرها من المنتجات الغذائية الضرورية للحياة اليومية للناس تحديًا ملحًا“. وقال ”أسعار القمح سترتفع بنحو 20٪ في أكتوبر/ تشرين الأول وبعده“ إذا استمرت وتيرة الارتفاع الحالية.

كما دعا كيشيدا إلى رفع سقف المنح الخاصة المستخدمة في إجراءات الحكومات المحلية لمساعدة المحتاجين من تريليون ين حاليًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)