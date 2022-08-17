الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد عزمه على تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان

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سيؤول (جيجي برس) - أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عزمه على تحسين العلاقات المتوترة بين بلاده واليابان في حفل أقيم يوم الإثنين بمناسبة الذكرى الـ 77 لتحرير شبه الجزيرة الكورية من الاستعمار الياباني.

وقال يون في خطاب ألقاه ”يتعين علينا تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان بشكل سريع وسليم من خلال التمسك بروح“ إعلان الشراكة الثنائية لعام 1998، الذي وقعه رئيس الوزراء الياباني آنذاك كيزو أوبوتشي ثم رئيس كوريا الجنوبية كيم داي جونغ، وفقًا لنص صادر عن مكتب الرئيس.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يلقي فيها يون الذي تولى منصبه في مايو/ أيار من هذا العام خطابًا بمناسبة يوم التحرير.

في وثيقة عام 1998 أعرب أوبوتشي عن ”ندمه العميق واعتذاره الصادق“ عن الأضرار الجسيمة والمعاناة التي تسببت بها اليابان لشعب كوريا الجنوبية خلال الحكم الاستعماري. من ناحية أخرى، أعرب يون عن أمله في أن يبني البلدان ”علاقة موجهة نحو المستقبل“.

في الخطاب، لم يتطرق يون إلى المشاكل الثنائية العالقة، مثل قضية الكوريين الذين طُلب منهم العمل لدى الشركات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية. من المتوقع على نحو متزايد أن يتم الانتهاء قريباً من أمر المحكمة العليا في كوريا الجنوبية لبيع الأصول المصادرة لشركة يابانية متورطة في الأمر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)