اليابان تصلي من أجل السلام في الذكرى السابعة والسبعين للحرب

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طوكيو- (جيجي برس) - صلى القادة اليابانيون وآخرون من أجل السلام وتعهدوا بعدم شن أي حرب في حفل أقيم يوم الاثنين، في الذكرى 77 لاستسلام البلاد في الحرب العالمية الثانية.

في الحفل الذي رعته الحكومة في قاعة نيبون بودوكان في منطقة شيودا بطوكيو، أعرب حوالي 1000 مشارك، بمن فيهم رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، والإمبراطور ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو، وأقاربهم الثكلى عن حزنهم على حوالي 3.1 مليون شخص فقدوا حياتهم في الحرب.

تم تقليص مراسم الذكرى للعام الثالث على التوالي بسبب جائحة كورونا، مع قيام وزارة الصحة بتحديد عدد الأقارب الثكلى الذين حضروا الحدث إلى 20 شخصًا لكل محافظة من محافظات البلاد البالغ عددها 47 محافظة. قبل الجائحة كان الحفل السنوي يشارك في العادة حوالي 6000 شخص.

لم يشارك أي من الأقارب الثكلى من محافظات كيوتو وياماغوتشي وإيهيمي الغربية ومحافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى الجنوب.

بدأت مراسم يوم الاثنين بعد الساعة 11:50 صباحًا بقليل (2:50 صباحًا بتوقيت غرينتش)، والتزم جميع المشاركين دقيقة صمت حدادًا على ضحايا الحرب من الظهر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)