ارتفاع وفيات كورونا 7 أضعاف في شهر واحد وسط الموجة السابعة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تشهد اليابان ارتفاعًا في عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا خلال موجة العدوى السابعة الجارية، مع زيادة هذه الحالات سبعة أضعاف في غضون شهر واحد.

مع تفشي المتحور”أوميكرون بي إيه 5 في جميع أنحاء البلاد، تجاوز عدد حالات الوفاة اليومية 200 حالة في معظم الأيام، مقتربًا من المستويات التي شوهدت خلال الموجة السادسة، التي اجتاحت البلاد في بداية هذا عام.

ووفقًا لوزارة الصحة، فإن الحصيلة اليومية لوفيات كورونا التي أعلنتها الحكومات المحلية سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 277 يوم 22 فبراير/ شباط من هذا العام، في ذروة موجة العدوى السادسة.

ثم بدأت حالات الوفاة بعد ذلك في الانخفاض، حيث ظل إجمالي الوفيات أقل من 100 لمدة أربعة أشهر تقريبًا حت 2 أبريل/ شباط، وكان عدد حالات الوفيات أقل من 10 في بعض الأيام.

ارتفع الرقم مرة أخرى فوق 100 في 26 يوليو/ تموز، تماشيا مع الزيادة الحادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ نهاية يونيو/ حزيران.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)