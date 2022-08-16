اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجري مناورات ”تنين المحيط الهادي“ قبالة هاواي

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طوكيو- (جيجي برس) - أجرت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات مشتركة لكشف وتعقب الصواريخ الباليستية قبالة هاواي خلال مناورة ”باسيفيك دراجون“ متعددة الجنسيات التي أجريت لمدة سبعة أيام حتى يوم الأحد، حسبما ذكرت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الثلاثاء.

تهدف المناورة المشتركة بين قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية والقوات البحرية الأمريكية والكورية الجنوبية إلى تحسين قدراتها على الاستجابة، مع وضع برامج تطوير الأسلحة النووية والصواريخ في كوريا الشمالية في الاعتبار.

تم إجراء المناورات من قبل الدول الثلاث بالإضافة إلى أستراليا وكندا.

وهذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017 التي تعلن فيها الوزارة عن إجراء تدريب مشترك بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

تدهورت العلاقات بين السلطات الدفاعية لليابان وكوريا الجنوبية منذ حادثة في ديسمبر/ كانون الأول 2018 حين وجهت سفينة حربية كورية جنوبية رادارها إلى طائرة دورية تابعة لقوات الدفاع الذاتى الجوية. دعت الولايات المتحدة الحليفين من شرق آسيا إلى إصلاح العلاقات بينهما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)