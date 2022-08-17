الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد بحل مشكلة العمل في زمن الحرب مع اليابان

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس) - تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يوم الأربعاء بتحسين علاقة بلاده مع اليابان من خلال حل قضية العمل في زمن الحرب من خلال التنازلات والتفاهم.

فيما يتعلق بدعاوى العمل في زمن الحرب المرفوعة في كوريا الجنوبية ضد الشركات اليابانية، قال يون في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه المنصب إن لديه نظرة إيجابية.

وقال يون إنه يعتقد أن القضية يمكن حلها وديا وسريعا من خلال التنازلات والتفاهم عندما يتم تعزيز العلاقات الموجهة نحو المستقبل.

قد تصدر المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكما هذا الأسبوع في أقرب وقت لإنهاء أمر محكمة لبيع أصول شركة يابانية تم الاستيلاء عليها في كوريا الجنوبية في دعوى قضائية للمطالبة بتعويض عن العمالة الكورية الجنوبية إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال يون إن حكومته تدرس سبل السماح للمدعين بالحصول على تعويضات دون خلاف مع اليابان بشأن القضية التي تثير قلق طوكيو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)