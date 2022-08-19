أزمة فيروس كورونا في طوكيو... وصول عدد مرضى كورونا في مستشفيات طوكيو لرقم قياسي

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طوكيو - (جيجي برس) - قال مسؤولون في حكومة العاصمة يوم الخميس إن طوكيو تواصل مواجهة ضغوط على نظامها الطبي مع وصول حالات دخول المستشفيات لمرضى كورونا إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع.

بلغ عدد حالات دخول مرضى كورونا في المستشفيات في العاصمة اليابانية 4424 حالة حتى يوم الأربعاء، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 4351 حالة في صيف العام الماضي خلال الموجة الخامسة من الإصابات.

على الرغم من أن متوسط ​​7 أيام من حالات الإصابة الجديدة في طوكيو انخفض بأكثر من 20٪ من الأسبوع السابق إلى 22602 حالة، قال الخبراء إن الرقم يحتاج إلى النظر فيه بحذر لأنه يتأثر بإغلاق العديد من المستشفيات في فترة العطلة الصيفية.

وقال الخبراء: ”نحن بحاجة إلى ضمان استمرار انخفاض حالات الإصابة الجديدة في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين“.

من ناحية أخرى، قالت محافظِة طوكيو يوريكو كويكي في مؤتمر صحفي إن حكومة العاصمة ستستأنف حملتها للترويج السياحي للمقيمين في الأول من سبتمبر/ أيلول ، بعد توقفها أواخر الشهر الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)