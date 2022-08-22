ملابس سباحة مدرسية محايدة للجنسين تجذب الانتباه في اليابان

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طوكيو- (جيجي برس) - تجذب ملابس السباحة المدرسية المحايدة جنسيا التي طورتها شركة في طوكيو الانتباه وسط تحركات متزايدة لإدخال سياسة محايدة بين الجنسين في التعليم في اليابان.

المنتج المخصص للجنسين، الذي أطلقته شركة Footmark Corp في يونيو/ حزيران، عبارة عن مجموعة من سترة زرقاء داكنة بأكمام طويلة وشورت، مع مناطق واسعة للصدر والخصر لجعل الاختلافات في شكل الجسم بين الرجال والنساء أقل وضوحًا.

قال ريكو سانو، المسؤول عن تطوير المنتجات في الشركة: ”لقد تلقينا استفسارات في السنوات الأخيرة من عدد متزايد من المدارس حول ملابس السباحة التي يمكن أن تلبي الطلب من طلاب الأقليات الجنسية“.

في مشروع تصميم منتج تم إجراؤه مع طلاب المدارس الإعدادية في عام 2015، اقترح طالب ذكر ملابس سباحة يمكن أن تغطي مناطق تصل إلى الكاحل، وفقًا لسانو.

قال ”اعتقدت أن الطلاب قد يترددون في إظهار بشرتهم، بغض النظر عن الجنس“.

(النص الأصلي باللغى الإنكليزية، جيجي برس)