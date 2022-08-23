رجل يتحدث عن حجم التبرعات التي قدمتها والدته لكنيسة التوحيد

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أوساكا- (جيجي برس) - روى ابن أحد أتباع المجموعة الدينية المتوفاة المعروفة باسم كنيسة التوحيد كيف خسرت والدته الكثير من الأموال في المجموعة.

في مقابلة حديثة مع جيجي برس، رفض المواطن البالغ من العمر 55 عامًا في محافظة أوساكا الغربية مزاعم المجموعة بأنها لم تقم مطلقًا بإجراء ما يسمى بالمبيعات الروحية، حيث يتم بيع سلع مثل المزهريات بأسعار باهظة بناءً على ادعاءات أنها يمكن أن تنقذ المشترين من سوء الحظ.

جذبت المجموعة المعروفة باسم اتحاد الأسرة من أجل السلام والتوحيد العالميين، وممارساتها الخاصة بجمع التبرعات وغيرها من الممارسات، انتباه الجمهور منذ مقتل رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي بالرصاص الشهر الماضي على يد مشتبه به والدته من أتباع المجموعة.

قال الرجل إن والدته، التي توفيت عن 81 عامًا في عام 2020، انضمت إلى المجموعة في عام 2008 بعد فترة وجيزة من بدء العيش بمفردها بعد وفاة والدها وزوجها.

قال الابن إنه عندما زارت أخته الصغرى منزل والدتهما في عام 2009، عثرت على إناء يُعتقد أن الأم اشترته من المجموعة بسعر مرتفع. أظهر دفتر بنك الأم أنه تم سحب أكثر من 10 ملايين ين على مدار عام واحد تقريبًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)