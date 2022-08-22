إصابة رئيس وزراء اليابان بفيروس كورونا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال مكتب رئيس الوزراء الياباني، الأحد، إن نتائج الفحوصات الطبية الحديثة أثبتت إصابة رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو بفيروس كورونا.

هذه هي المرة الأولى التي يُصاب فيها رئيس وزراء ياباني حالي بفيروس كورونا الجديد.

وفقًا لمصادر قريبة من كيشيدا، فإن أعراضه خفيفة فقط ويقيم في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في طوكيو.

وسيتخلى كيشيدا عن رحلته إلى إفريقيا والشرق الأوسط التي تم التخطيط لها في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن المنتظر أن يحضر القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية أو تيكاد 8 التي ستعقد في تونس لمدة يومين ابتداء من يوم السبت عبر الإنترنت.

أصيب رئيس الوزراء بحمى خفيفة وسعال مساء السبت وتلقى اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل صباح الأحد. جاءت النتيجة الإيجابية في حوالي الساعة 4 مساءً. (7 صباحًا بتوقيت غرينتش).

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)