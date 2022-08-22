اليابان تسجل أكثر من مليون ونصف إصابة جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أكدت اليابان 1،532،089 حالة إصابة جديدة بـ بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 160،699 حالة عن الأسبوع السابق والأسبوع الخامس على التوالي الذي تزيد فيه الحالات عن المليون حالة.

بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان، بما في ذلك الحالات بين ركاب السفن السياحية وأفراد الطاقم، 17205960 حتى الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين (1 صباحًا بتوقيت غرينتش).

حسب المحافظات، سجلت طوكيو أكبر عدد من الحالات الجديدة أسبوعيا، عند 181،248 حالة، تليها أوساكا عند 139،046 حالة، ثم آيتشي 104،487 حالة، وفوكوؤكا عند 82،961 حالة، ثم هيوغو عند 71060 حالة.

ارتفع العدد التراكمي للوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا في البلاد بمقدار 1،862 حالة من الأسبوع الماضي ليصل المجموع التراكمي إلى 37،076 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)