مقتل شخصين في حادث مروري على طريق ناغويا السريع في اليابان

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ناغويا- (جيجي برس) - قال مسؤولون محليون إن حافلة انقلبت واشتعلت فيها النيران في أحد أقسام الطريق السريع في مدينة ناغويا بوسط اليابان صباح اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.

وقالت السلطات إن سيارة اصطدمت بالحافلة.

وقع الحادث على طريق ناغويا السريع فى حي كيتا فى عاصمة محافظة أيتشي بعد الساعة العاشرة صباحا بقليل (1 صباحا بتوقيت غرينتش). وقال مسؤولون في إدارة الإطفاء في ناغويا إن الحريق تم إخماده تقريبا. يحقق قسم شرطة محافظة أيتشي وآخرون في تفاصيل سبب الحادث.

من المعتقد أن الحافلة كانت متوجهة إلى مطار ناغويا بعد مغادرتها منطقة ساكاي بوسط ناغويا، وفقا لمسؤولين في الشركة المشغل للحافلة.

وقال المسؤولون إنه بينما تتسع الحافلة لـ 60 شخصًا، لم يُعرف على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها وقت وقوع الحادث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)