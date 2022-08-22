بعد إصابته بكورونا.. رئيس الوزراء الياباني يمارس مهام عمله عن بُعد

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طوكيو- (جيجي برس) - بدأ رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو عمله يوم الاثنين عن بُعد من مقر إقامته الرسمي، بعد أن أثبتت إصابته بفيروس كورونا الجديد في اليوم السابق.

في الصباح، أجرى كيشيدا اتصالًا قصيرًا للغاية مع سكرتيره الذي زار مقر الإقامة في حي تشيودا بطوكيو لتجهيز المعدات اللازمة للعمل عن بُعد، وعقد اجتماعًا عبر الإنترنت، وفقًا لمصدر مقرب من رئيس الوزراء. وقال المصدر إنه من المقرر أيضا أن يعمل عبر الإنترنت بعد الظهر.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي ”لقد عملنا على تهيئة بيئة عمل عن بُعد في حالة إصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا“. وقال ماتسونو ”يمكنه القيام بواجباته المعتادة“.

قال المتحدث باسم الحكومة إن إصابة كيشيدا بالفيروس لا ترقى إلى مستوى إصابة رئيس الوزراء في حادث ينص عليه قانون مجلس الوزراء، ولن تعين الحكومة رئيس وزراء بالإنابة لإدارة شؤون البلاد.

وقال ماتسونو إن كيشيدا سيحضر مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الإفريقية تيكاد 8 الذي يستمر يومين في تونس ابتداء من يوم السبت عن بُعد، متخليا عن السفر لحضور المؤتمر في تونس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)