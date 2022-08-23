وفاة تسونيكو ساساموتو أول مصورة صحفية يابانية عن عمر ناهز 107 أعوام

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طوكيو - (جيجي برس) - توفيت تسونيكو ساساموتو، المعروفة بكونها أول مصورة صحفية يابانية بسبب الشيخوخة في منشأة للمسنين في مدينة كاماكورا بمحافظة كاناغاوا، جنوب طوكيو في 15 أغسطس/ آب عن عمر يناهز 107 عامًا.

في الفترة التي سبقت حرب المحيط الهادئ من عام 1941، التقطت ساساموتو صورًا للأحداث بما في ذلك اجتماع للسيدات للاحتفال بالاتفاق الثلاثي بين ألمانيا وإيطاليا واليابان.

بعد الحرب، عملت في إحدى الصحف ثم أصبحت تعمل بالقطعة، بما في ذلك تغطية الصراع في اليابان حول المعاهدة الأمنية مع الولايات المتحدة.

على الرغم من أنها ابتعدت عن حياتها المهنية لبعض الوقت، عادت ساساموتو للعمل عن عمر يناهز 71 عامًا.

في عام 2016، حصلت ساساموتو على جائزة لوسي الأمريكية في فئة الإنجاز مدى الحياة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)