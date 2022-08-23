كيشيدا يدعو لقطع العلاقات مع كنيسة التوحيد

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الإثنين إنه من المهم لأعضاء مجلس الوزراء والمديرين التنفيذيين للحزب الليبرالي الديمقراطي التأكد من عدم وجود صلات مع الجماعة الدينية المعروفة باسم كنيسة التوحيد.

متحدثًا إلى المراسلين عبر الإنترنت، أدلى كيشيدا بهذا التصريح ردًا على ما تم الكشف عنه مؤخرًا من أن عددًا من أعضاء مجلس الوزراء والمديرين التنفيذيين في الحزب الليبرالي الديمقراطي لديهم علاقات مع المجموعة الدينية، التي يطلق عليها رسميًا اتحاد الأسرة من أجل السلام والتوحيد العالميين.

وأشار كيشيدا إلى أنه عندما قام بتعديل وزاري في حكومته وفريق قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر تعليماته لأعضاء مجلس الوزراء وفريق قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي للتحقق مما إذا كانت لديهم أي صلات بكنيسة التوحيد ومراجعة علاقاتهم بدقة، إن وجدت.

وقال رئيس الوزراء ”نتلقى آراء مختلفة من الناس بشأن كنيسة التوحيد“. ”لتأمين الثقة في السياسة، يجب على السياسيين التفكير في كيفية التصرف“.

فيما يتعلق بالدعوات لاتخاذ خطوة تشريعية لمراجعة الوضع المؤسسي لكنيسة التوحيد، قال كيشيدا إنه يريد تعميق المناقشات حول هذه المسألة والنظر في الردود أثناء الاستماع إلى آراء الخبراء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)