رئيس الوزراء الياباني يسعى لمواصلة العقوبات الصارمة على روسيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أصدر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الثلاثاء تعليمات للوزراء بالإبقاء على عقوبات صارمة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا بالتعاون مع أعضاء مجموعة السبعة الآخرين.

أصدر كيشيدا التعليمات في اجتماع افتراضي مع وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي ووزير المالية شونيتشي سوزوكي ووزير الصناعة ياسوتوشي نيشيمورا ووزير الدفاع ياسوكازو هامادا بعد حوالي ستة أشهر من الغزو.

كما أمرهم رئيس الوزراء باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان استقرار إمدادات الطاقة، والدفاع عن اليابان وحماية المواطنين اليابانيين في الخارج.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي، مكررا إدانة طوكيو للعدوان الروسي ”هذا الغزو يهدد أسس النظام الدولي“.

وقال ماتسونو: ”يتعين على دول مجموعة السبع وبقية المجتمع الدولي الحفاظ على وحدتها في الاستجابة للوضع بعزم ثابت على حماية السلام والنظام“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)