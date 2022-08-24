اليابان تسجل رقماً قياسياً جديداً في وفيات ”كورونا“

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - وصل العدد اليومي للوفيات الجديدة بين مرضى فيروس كورونا الجديد في اليابان إلى مستوى قياسي بلغ 343 حالة يوم الثلاثاء، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 327 حالة وفاة، المسجل في 22 فبراير/ شباط.

تم تأكيد الوفيات الجديدة لفيروس كورونا في 43 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان، حيث أبلغت أوساكا عن 42 حالة وفاة، وأكدت طوكيو وكاناغاوا 25 حالة لكل منهما.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)