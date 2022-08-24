اليابان تعلن عن مزيد من التخفيف من الضوابط الحدودية المتعلقة بفيروس كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - سيعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في وقت مبكر من يوم الأربعاء عن خطة لزيادة تخفيف إجراءات مراقبة الحدود في البلاد بشأن فيروس كورونا، ربما اعتبارًا من الشهر المقبل، بهدف تسهيل تعافي الاقتصاد المحلي.

من المتوقع أن تحدد الحكومة القواعد المتعلقة باختبارات فيروس كورونا قبل المغادرة، والتي يُطلب من جميع الناس إجراؤها حاليًا، ولن تصبح إلزامية في ظل ظروف معينة.

تدرس الحكومة أيضًا اقتراحًا لرفع الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بدخول البلاد يوميًا إلى 50 ألف شخص.

يوم الاثنين، قال كيشيدا للصحفيين عبر الإنترنت إن الحكومة ستضع بسرعة خططًا للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعايش مع فيروس كورونا، مثل تخفيف الضوابط على الحدود.

تصنف اليابان حاليًا البلدان والمناطق إلى ”أزرق“ و ”أصفر“ و ”أحمر“ من حيث مخاطر انتقال الفيروس.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)