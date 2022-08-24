28 شركة أجنبية لتكنولوجيا المعلومات تتقدم للتسجيل في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال مسؤولون في الوزارة يوم الثلاثاء إن 28 شركة من أصل 48 شركة أجنبية لتكنولوجيا المعلومات طلبت من وزارة العدل تسجيل نفسها في اليابان إما أنهت الإجراءات أو تقدمت للتسجيل.

من بين عمالقة التكنولوجيا العالميين، سجلت شركة ميتا، التي كانت تُعرف سابقًا باسم فيسبوك، في حين تقدمت شركة تويتر للتسجيل، وفقًا لمصادر مطلعة.

يتطلب قانون الشركات الياباني من الشركات الأجنبية التي تعمل باستمرار في اليابان تسجيل نفسها كشركات في البلاد.

في مارس/ آذار ، طلبت وزارة العدل والشؤون الداخلية والاتصالات تسجيل 48 شركة سجلت أعمالها بموجب قانون أعمال الاتصالات.

من بينهم، أنهت غوغل و ميكروسوفت التسجيل بحلول نهاية يوليو/ تموز.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)