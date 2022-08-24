اليابان تعيد تشغيل 7 مفاعلات نووية أخرى

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طوكيو - (جيجي برس) - تخطط وزارة الصناعة اليابانية لإعادة سبعة مفاعلات نووية إضافية إلى العمل في صيف العام المقبل وبعد ذلك كجزء من الجهود لضمان استقرار إمدادات الكهرباء ، حسبما ذكرت مصادر مطلعة يوم الأربعاء.

وقالت المصادر إن الوزارة تهدف إلى تشغيل ما مجموعه 17 مفاعلا نوويا، بما في ذلك 10 مفاعلات تمت الموافقة عليها بالفعل للعمل، للاستعداد بشكل أفضل لنقص محتمل في إمدادات الكهرباء.

من بينها ، حصلت مفاعلات أوناغاوا، تاكاهاما، وشيماني بالفعل على موافقة محلية للعودة إلى العمل. سيكونون قادرين على استئناف العمليات بمجرد اكتمال العمل لتحسين تدابير السلامة.

تخطط الحكومة لقيادة الجهود للحصول على الموافقة المحلية لإعادة تشغيل مفاعلي كاشيوازاكي-كاريوا وطوكاي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)