الأوكرانيون في اليابان يعانون من الصدمة بعد الفرار من الغزو الروسي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - لا يزال الأوكرانيون الذين فروا إلى اليابان يعانون من ذكريات الماضي المؤلمة وندوب نفسية أخرى بعد ستة أشهر من الغزو الروسي لبلادهم.

وفر أكثر من 1700 أوكراني إلى اليابان حتى الآن. أفكار الأشخاص الذين تم إجلاؤهم دائمًا ما تكون مع وطنهم الذي مزقته الحرب بعيدًا عن الدولة الواقعة في شرق آسيا.

قالت امرأة تم إجلاؤها، 26 سنة، إنها ذات يوم في اليابان، كانت تنتظر عند إشارة مرور عندما مرت مجموعة من 40 إلى 50 دراجة نارية، مما أحدث ضوضاء عالية. ذكّرها الصوت بالطائرات الحربية مما جعلها تبكي على الفور.

وصلت إلى اليابان قادمة من بولندا في أوائل الشهر الماضي. بقي زوجها في أوكرانيا كمتطوع لمساعدة الأشخاص المحاصرين في النزاع في ضواحي العاصمة كييف.

أخبرها زوجها عن أشخاص قاموا برحلات طويلة للإخلاء مع أطفال صغار أثناء تعرضهم لهجمات الطائرات الحربية الروسية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)