اليابان تتطلع إلى بناء مفاعلات نووية جديدة

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طوكيو- (جيجي برس) - اقترح رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو الأربعاء أن الحكومة اليابانية ستدرس بناء مفاعلات نووية جديدة لأمن الطاقة على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.

إذا تم اتخاذ القرار رسميًا، فسيكون هذا بمثابة تحول كبير عن السياسة الحالية للحكومة، منذ الكارثة النووية التي وقعت في مارس/ آذار 2011 في محطة فوكوشيما دايئيتشي التي تضررت بشكل كبير بسبب زلزال وتسونامي شرق اليابان الكبير، المتمثلة في تجميد بناء مفاعلات جديدة أو استبدال المفاعلات الحالية بمفاعلات جديدة.

في اجتماع لمجلس تنفيذ GX (التحول الأخضر) الحكومي في ذلك اليوم، دعا كيشيدا إلى تسريع العمل لاستخلاص ”استنتاجات محددة بحلول نهاية العام“ بشأن إمكانية تطوير وبناء الجيل التالي من المفاعلات النووية، وكذلك إطالة العمر التشغيلي للمفاعلات الحالية.

كما قال رئيس الوزراء إن الحكومة ”ستأخذ زمام المبادرة وتبذل قصارى جهدها“ لإعادة تشغيل سبعة مفاعلات نووية، بالإضافة إلى 10 مفاعلات أخرى أعيد تشغيلها بعد اجتياز معايير الأمان الجديدة في البلاد، والتي تم إدخالها في أعقاب حادثة فوكوشيما.

تهدف الحكومة إلى إعادة المفاعلات السبعة إلى العمل في صيف 2023 أو بعد ذلك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)