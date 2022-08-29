ارتفاع الذهب في اليابان بسبب ضعف الين

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طوكيو- (جيجي برس) - لا تزال أسعار الذهب، التي تعتبر من الأصول الآمنة المقاومة للطوارئ والتضخم، مرتفعة في اليابان على خلفية الأزمة الأوكرانية التي طال أمدها وضعف الين.

في Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K، بائع المعادن الثمينة الياباني، وصلت أسعار التجزئة للذهب شاملة الضرائب إلى مستوى قياسي بلغ 8969 ينًا للغرام في أبريل/ نيسان، بعد بدء الغزو الروسي في أواخر فبراير/ شباط، ووسط التضخم العالمي. في وقت مبكر من هذا العام كانت الأسعار أقل بنحو 7500 ين.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب في نيويورك، التي تتم مراقبتها عن كثب كمؤشر عالمي مع التوغل الروسي لكنها تتداول الآن بأسعار أدنى من المستويات التي كانت قبل الغزو.

وفي الوقت نفسه، تظل أسعار التجزئة في Tanaka Kikinzoku مرتفعة، حوالي 8.500 ين للغرام، مما يعكس جزئيًا الانخفاض السريع لقيمة الين مؤخرًا.

وبحسب الشركة، أراد أكثر من 70٪ من عملائها في أوائل هذا العام بيع الذهب الذي ارتفعت أسعاره. ومع ذلك، فقد تغير الوضع، حيث يمثل مشترو الذهب أكثر من 60٪ من عملائها مؤخرًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)