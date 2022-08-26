تقرير للشرطة اليابانية: كان من الممكن منع اغتيال شينزو آبي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - ذكرت وكالة الشرطة الوطنية في تقرير اليوم الخميس أن إطلاق النار المميت على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي في يوليو/ تموز كان يمكن منعه.

وقالت الوكالة، التي حققت في العيوب والثغرات الأمنية المحتملة فيما يتعلق بإطلاق النار على آبي خلال خطاب في مدينة نارا الغربية، إن هناك مشاكل في الطريقة التي تعاملت بها شرطة محافظة نارا مع الحادث في مكان الحادث ومع خطة آبي الأمنية.

وذكر التقرير أنه ”من المحتمل جدا أن الهجوم كان يمكن منعه إذا اتخذت الشرطة الإجراءات المناسبة“.

كجزء من الإجراءات الوقائية، ستقوم الوكالة بمراجعة القواعد اليابانية المتعلقة بحراسة الشخصيات البارزة وزيادة مشاركتها في الأمور ذات الصلة، بما في ذلك عن طريق التحقق من خطط أمن شرطة المحافظات لهؤلاء الأشخاص مسبقًا.

وأكد التقرير أن السبب الرئيسي للفشل في منع إطلاق النار هو الغياب القصير لحراس الأمن الذين كانوا يراقبون الفضاء خلف آبي حيث اقترب منه مطلق النار تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عامًا قبل إطلاق النار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)