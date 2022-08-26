رئيس وكالة الشرطة اليابانية يستقيل بعد إقراره بفشله في حماية شينزو آبي

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طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس وكالة الشرطة اليابانية إنه يعتزم الاستقالة بسبب إطلاق النار على رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي الشهر الماضي

كشف ناكامورا إيتارو، 59 عامًا، أنه قدم الاستقالة إلى اللجنة الوطنية للسلامة العامة في مؤتمر صحفي حول إصدار تقرير وكالة الشرطة الوطنية في نفس اليوم عن القضية، حيث قتل آبي بالرصاص بينما كان يلقي خطابًا انتخابيا في مدينة نارا غرب اليابان في 8 يوليو/ تموز. وتشتبه وكالة الشرطة الوطنية في احتمال وجود مشكلة في الترتيبات الأمنية في المنطقة التي تقع خلف رئيس الوزراء الأسبق.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على استقالة ناكامورا في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت لاحق.

ويأتي هذا الإعلان عقب صدور مراجعة لما كان عليه الأمن وقت وقوع الحادث. وقال ناكامورا إيتارو ”تعتقد وكالة الشرطة الوطنية أنه من الضروري تنفيذ التدابير بشكل مستمر بناء على المتطلبات الأمنية الجديدة في إطار نظام جديد لمنع وقوع مثل هذا الحادث مرة أخرى. اليوم أبلغت اللجنة الوطنية للسلامة العامة بنيتي الاستقالة في محاولة لإصلاح شؤون العاملين“.

من غير المعتاد أن يستقيل قائد الشرطة على خلفية قضية واحدة محددة. يبدو أن ناكامورا يأخذ على محمل الجد حقيقة أن الثغرات الأمنية للشرطة أدت إلى وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي.

وقال ناكامورا في المؤتمر الصحفي إن استقالته تهدف إلى ”تجديد عقول (أفراد الشرطة)، حتى تتمكن (الشرطة) من إجراء عمليات الحراسة بثبات في ظل هيكل وتوجيهات جديدة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)