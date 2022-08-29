اليابان تمنح وضع اللاجئ لـ 98 أفغانيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - منحت وكالة خدمات الهجرة اليابانية وضع اللاجئ هذا الشهر لـ 98 شخصًا فروا إلى البلاد بعد انهيار الحكومة الأفغانية في أغسطس/ آب من العام الماضي، حسبما ذكرت مصادر اليوم الخميس.

وذكرت مصادر الحكومة اليابانية أن 98 شخصا ينتمون إلى 18 أسرة من بينهم أولئك الذين عملوا في السفارة اليابانية في أفغانستان وعائلاتهم.

الرقم كبير بشكل غير عادي بالنسبة لليابان، التي اعترفت بـ 74 أجنبيًا فقط كلاجئين في عام 2021 على الرغم من أن النتيجة كانت رقمًا قياسيًا سنويًا للبلاد.

تشتهر اليابان بسياساتها الصارمة المتعلقة باللاجئين، حيث تمنح الوضع لجزء ضئيل فقط من المتقدمين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)