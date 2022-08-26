جنازة رسمية لرئيس وزراء اليابان الراحل شينزو آبي تتكلف 250 مليون ين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال مسؤولون اليوم الخميس إن الحكومة اليابانية تخطط لإنفاق حوالي 250 مليون ين لإقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.

تفترض الحكومة أن الجنازة ستقام في قاعة نيبون بودوكان في طوكيو بحي تشيودا لمدة ساعة بعد ظهر يوم 27 سبتمبر/ أيلول وأن حوالي 6400 شخص من داخل وخارج البلاد سيحضرون مراسم الجنازة.

ومن المتوقع أن تقرر الحكومة في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت مبكر من يوم الجمعة استخدام الأموال الاحتياطية للحدث، وفقا للمسؤولين.

بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر في يوليو/ تموز، ستُقام الجنازة الرسمية، وهي الثانية لرئيس وزراء ياباني سابق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بطريقة غير دينية، حيث سيكون رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو هو مدير الجنازة.

قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إن الجنازة المقبلة ستكون ”بسيطة ومهيبة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)