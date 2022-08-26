اليابان تبدأ في الاستخدام الكامل للكتب المدرسية الرقمية اعتبارًا من السنة المالية 2024

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طوكيو - (جيجي برس) - تخطط وزارة التعليم اليابانية لبدء الاستخدام الكامل للكتب المدرسية الرقمية اعتبارًا من السنة المالية 2024، أولاً لفصول اللغة الإنكليزية لطلاب المدارس الابتدائية في الصفين الخامس والسادس وطلاب المدارس الإعدادية.

سيتم أيضًا استخدام الكتب المدرسية الرقمية بالكامل في فصول الرياضيات، اعتبارًا من السنة المالية 2025 على أقرب تقدير. سيتم استخدامها مع الكتب المدرسية الورقية لتجنب الالتباس في الفصول في الوقت الحالي.

وقدمت الوزارة، الخميس، تقريراً مؤقتاً حول استخدام الكتب المدرسية الرقمية إلى مجموعة عمل تابعة للمجلس المركزي للتعليم، وهي لجنة استشارية لوزير التعليم، وحصلت على موافقة واسعة.

بالنسبة للغة الإنكليزية، من المتوقع أن تكون الكتب المدرسية الرقمية ذات وظائف تحويل النص إلى كلام فعالة في تعلم كيفية نطق الكلمات وتحسين مهارات الاستماع. بالنسبة للرياضيات، من المتوقع أن تسهل هذه الكتب المدرسية على الطلاب عرض الرسوم البيانية والمخططات.

الوزارة لم تقرر بعد متى سيبدأ استخدام الكتب المدرسية الرقمية لمواد دراسية أخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)