الحكومة اليابانية تقرر إنفاق 249.4 مليون ين لإقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي

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طوكيو- (جيجي برس) - قرر مجلس الوزراء الياباني في اجتماع يوم الجمعة استخدام 249.4 مليون ين من الأموال الحكومية لإقامة جنازة دولة لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، الذي أغتيل بالرصاص في يوليو/ تموز.

ستأتي الأموال من أموال الاحتياطي العام في إطار ميزانية الحكومة المالية لعام 2022.

وستقام الجنازة يوم 27 سبتمبر/ أيلول في قاعة نيبون بودوكان بطوكيو. وستكون هذه ثاني جنازة رسمية لرئيس وزراء ياباني سابق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بعد جنازة شيغيرو يوشيدا عام 1967.

في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، قال وزير المالية شونيئتشي سوزوكي إنه من المتوقع أن يحضر ما يصل إلى 6000 شخص الجنازة.

ومن إجمالي الإنفاق، سيخصص حوالي 210 مليون ين لإنشاء مكان الجنازة وحوالي 30 مليون ين لتغطية التكاليف مثل تأجير القاعة في حي تشيودا في العاصمة اليابانية. لم يتم تضمين تكاليف الأمن حول القاعة، وفقًا لسوزوكي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)