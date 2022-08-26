اليابان تراجع سياستها الخاصة بتدابير عودة الناس لمنازلهم في حالة وقوع بعد زلزال ضخم

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طوكيو- (جيجي برس) - أصدرت لجنة من مكتب مجلس الوزراء الياباني يوم الجمعة سياسة جديدة بشأن التدابير الخاصة بمن سيواجهون صعوبات في العودة إلى ديارهم بعد الزلازل الكبيرة، بما في ذلك مساعدة هؤلاء الأشخاص على العودة إلى ديارهم بمجرد استئناف خدمات القطارات.

يخطط مكتب مجلس الوزراء لمراجعة المبادئ التوجيهية الحكومية ذات الصلة في غضون عام بناءً على السياسة الجديدة، التي تفترض حدوث زلزال قوي قد يحدث مباشرة أسفل منطقة العاصمة طوكيو.

تدعو المبادئ التوجيهية الحكومية الحالية الناس إلى الامتناع عن البدء في التحرك دون داع، مثل محاولة العودة إلى ديارهم بشكل جماعي، لمدة ثلاثة أيام بعد الزلازل الكبرى من حيث المبدأ، من أجل إعطاء الأولوية لعمليات الإنقاذ ومنع وقوع كوارث ثانوية.

مع الحفاظ على هذا المبدأ، دعت السياسة الجديدة إلى إجراء مناقشات حول تدابير محددة لمساعدة الناس على العودة بأمان إلى ديارهم إذا استأنفت السكك الحديدية خدماتها في وقت مبكر بعد الزلازل القوية. في السنوات الأخيرة، أصبحت السكك الحديدية أكثر مقاومة للزلازل، واستأنفت الخدمات في غضون ثلاثة أيام حتى في حالة وصول شدة الزلزال إلى أقل من 6 درجات، وهو ثالث أعلى مستوى على مقياس الزلازل الياباني.

وشددت اللجنة على ضرورة الاستجابة بمرونة تبعا لمدى الضرر وظروف تشغيل القطارات، في ضوء التقدم المحرز في التكنولوجيا الرقمية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)