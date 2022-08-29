اليابان تنهي الإبلاغ المفصل عن حالات الإصابة بفيروس كورونا على الصعيد الوطني

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت مصادر حكومية يوم الجمعة إن الحكومة اليابانية تخطط لإنهاء التقارير المفصلة عن كل حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول.

ستطلب الحكومة فقط الإبلاغ عن الحالات التي تنطوي على مخاطر أعلى للإصابة بأعراض حادة بالتفصيل.

أعلن رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو أنه سيسمح لحكومات المحافظات بتقرير ما إذا كانت ستتبنى النطاق الضيق للتقارير التفصيلية، بشرط أن تستمر في حساب العدد اليومي للحالات الجديدة.

قررت بعض المحافظات بما في ذلك مياغي وإيباراكي وتوتوري اعتماد نطاق إبلاغ أضيق، على أمل تقليل الأعباء على المؤسسات الطبية والسلطات المحلية وسط الموجة السابعة من إصابات كورونا في اليابان.

ومع ذلك، انتقد العديد من حكام المحافظات سياسة كيشيدا بترك القرار لحكومات المحافظات، ودعوا إلى توحيد قواعد الإبلاغ في جميع أنحاء البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)