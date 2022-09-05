مقابلة مع الوزير المسؤول عن التعامل مع انخفاض معدل المواليد في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) - أكد ماسانوبو أوغورا، الوزير المسؤول عن التعامل مع انخفاض معدل المواليد في اليابان حرصه على اعتماد برامج في الميزانية المالية لعام 2023 يمكن أن تساعد في مضاعفة الإنفاق المتعلق بالأطفال في البلاد في المستقبل.

في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، قال أوغورا إنه سيسعى على وجه التحديد إلى تخصيص الميزانية لإنشاء أماكن مختلفة للأطفال في سن ما قبل المدرسة بما في ذلك نموهم ودعم الجهود المجتمعية لمنع التنمر.

وقال ”آمل في تجميع ميزانية متعلقة بالطفل يمكن أن تعطي الانطباع بأنه تم تغييرها بشكل جوهري عن سابقاتها من حيث التعامل مع انخفاض معدل المواليد، وهي“ حالة طوارئ هادئة ”.

وردا على سؤال حول كيفية مضاعفة الإنفاق المرتبط بالأطفال، قال الوزير إنه يجب مناقشة الخطوات الملموسة بعد الحصول على فهم الشعب للحاجة إلى هذه الخطوة.

من ناحية أخرى، عارض فكرة إدخال خطة ”تأمين على الأطفال“ لجمع الأموال.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)