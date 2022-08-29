ارتفاع حالات الإصابة بمرض الزهري في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - بلغ إجمالي حالات الإصابة بمرض الزهري المبلغ عنها في اليابان هذا العام 7241 حالة حتى 14 أغسطس/ آب، بزيادة بأسرع وتيرة على الإطلاق، وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية.

الرقم قريب بالفعل من 7983 حالة في العام الماضي بأكمله، وهو أعلى إجمالي سنوي منذ أن بدأت البيانات بموجب الشكل الحالي في عام 1999.

لا يزال سبب زيادة الأعداد غير معروف.

تدعو منظمة أكاديمية ذات صلة إلى اليقظة حيث يُخشى أن تتجاوز حالات الإصابة بمرض الزهري 10000 هذا العام.

مرض الزهري هو عدوى بكتيرية، تنتقل بشكل رئيسي من خلال الاتصال الجنسي، مسببة أعراضًا مثل الطفح الجلدي العام وتورم الغدد الليمفاوية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)