اليابان تتعهد بضخ 30 مليار دولار لدعم أفريقيا

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طوكيو ، 27 أغسطس (جيجي برس) - تعهد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا ”تيكاد-8“، يوم السبت بتقديم ما مجموعه 30 مليار دولار كمساعدات واستثمارات في أفريقيا من القطاعين العام والخاص الياباني في السنوات الثلاث المقبلة.

بسبب إصابته بفيروس كورونا، حضر كيشيدا المؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في أفريقيا، عبر الإنترنت. وانطلق الاجتماع في العاصمة التونسية تونس يوم السبت على مدى يومين.

ميّز كيشيدا دعم اليابان لأفريقيا عن دعم الصين، التي تعرضت قروضها الضخمة لأفريقيا لانتقادات، قائلاً إن اليابان تهدف إلى مساعدة الدول الأفريقية في إعادة هيكلة الديون، من بين أمور أخرى، وقال كيشيدا إن اليابان تريد إقامة علاقة شراكة مع دول القارة للنمو معا وتحقيق أفريقيا قوية بنهج ياباني يركز على الناس. فيما يعد على النقيض من نهج الصين الذي يرى منتقدوه أنه أثقل كاهل الدول الفقيرة بالديون.

قال كيشيدا إن اليابان ستساعد الدول الأفريقية على تحقيق النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة بيئيًا، أو النمو الأخضر، ودعم الشركات الناشئة، مضيفًا أن بلاده تخطط لتدريب 300 ألف من العمال المهرة على مدى السنوات الثلاث المقبلة في طيف واسع من المجالات بما في ذلك الصناعة والصحة والرعاية الطبية والتعليم والزراعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)