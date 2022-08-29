تدريبات مشتركة بين القوات البرية اليابانية والجيش الأمريكي

أخبار اليابان

ياماتو، محافظة كوماموتو - (جيجي برس) - بدأت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية والجيش الأمريكي تدريبات عملية في إطار التدريبات الميدانية لدرع أورينت 22 في اليابان يوم الأحد.

في ذلك اليوم، تم فتح تدريبات على إطلاق النار باستخدام صواريخ محمولة مضادة للدبابات من كلا الجانبين في ميدان تدريب أويانوهارا التابع لقوات الدفاع الذاتى البرية في بلدة ياماتو بمحافظة كوماموتو، جنوب غرب اليابان، لوسائل الإعلام.

أطلق الجيش الأمريكي صاروخين جافلين. تم توفير صواريخ جافلين لأوكرانيا، التي غزتها روسيا. تدربتالقوات البرية اليابانية على إطلاق صواريخ من النوع 01 LMAT، أطلق عليها اسم النسخة اليابانية من صواريخ جافلين.

من المقرر أن يستمر التدريب حتى 9 سبتمبر/ أيلول، ويجمع ما مجموعه حوالي 2100 فرد من قوات الدفاع الذاتى البرية والجيش الأمريكى.

في جزيرة أمامي أوشيما في محافظة كاغوشيما، المتاخمة لكوماموتو، سيتم حشد نظام الصواريخ المدفعية عالي الحركة التابع للجيش الأمريكي هيمارس، وسيجري المشاركون، بما في ذلك أعضاء وحدات الحرب الإلكترونية من كلا الجانبين، قتالًا مشتركًا ضد السفن لأول مرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)