اليابان تسجل 1.34 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أكدت اليابان 1344217 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، بانخفاض 187666 حالة عن الأسبوع السابق.

وتجاوز الإجمالي الأسبوعي المليون للأسبوع السادس على التوالي.

بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بما في ذلك الحالات بين ركاب السفن السياحية وأفراد الطاقم، 18549922 حتى الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين (1 صباحًا بتوقيت غرينتش).

حسب المحافظات، سجلت طوكيو أكبر عدد من الحالات الجديدة أسبوعيا، عند 136811 حالة، تليها أوساكا عند 110902 حالة، ثم أيتشي بـ 91437 حالة، وفوكوؤكا بـ 72103 حالة.

ارتفع عدد الوفيات التراكمي بسبب كورونا في اليابان بمقدار 1989 حالة مقارنة بالأسبوع السابق إلى 39.065 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)