«السكوتر الكهربائي» ينتشر في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - من المرجح أن ينتشر استخدام السكوتر الكهربائي في اليابان كوسيلة ملائمة للنقل بعد رفع القيود مؤخرًا بينما يدعو الخبراء السلطات إلى اتخاذ خطوات لمنع حوادث المرور التي تنطوي عليها.

في أبريل/ نيسان، سنت الدولة مراجعة لقانون المرور على الطرق لتخفيف القيود المتعلقة بالسكوتر الكهربائي.

حاليًا، يتم تصنيف هذه السكوتر الكهربائي على أنها دراجات نارية، مما يتطلب من المستخدمين الحصول على رخصة قيادة وارتداء خوذة أثناء القيادة.

بموجب القانون المعدل، سيتمكن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عامًا أو أكثر من استخدام السكوتر الكهربائي بدون ترخيص قبل أبريل/ نيسان 2024. وسيُسمح لهم بالسير على الأرصفة طالما أن سرعتهم محدودة بـ 6 كيلومترات في الساعة أو أقل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)