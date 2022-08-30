الحكومة اليابانية تدعم التوظيف بميزانية ضخمة تبلغ 6 تريليون ين

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قررت الحكومة اليابانية دفع أكثر من 6 تريليونات ين كإعانات خاصة لمساعدة الشركات في الحفاظ على فرص العمل وسط أزمة فيروس كورونا حسبما ذكرت وزارة العمل اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن المبلغ الإجمالي وصل إلى 6،005.5 مليار ين حتى يوم الجمعة.

بموجب برنامج دعم تعديل التوظيف، تقدم الحكومة عادة ما يصل إلى 8،355 ينًا لكل عامل يوميًا للشركات التي تدفع بدلات إجازة مؤقتة دون إلغاء الوظائف.

ومع ذلك، فقد تم رفع الحد الأعلى للدعم إلى 15000 ين للشركات التي تعتبر متأثرة بشدة بالوباء.

وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، تعمل المساعدة المالية الخاصة على منع انتقال العمالة إلى الشركات التي تواجه نقصًا في القوى العاملة.

(النقص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)