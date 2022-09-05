الشرطة اليابانية تشارك معلومات عن طرق التجسس مع الشركات لحماية التكنولوجيا المتقدمة من السرقة

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طوكيو - (جيجي برس) - تكثف الشرطة اليابانية جهودها لمنع سرقة المعلومات المتعلقة بالتقنيات المتقدمة من خلال تبادل الأساليب التي يستخدمها الجواسيس مع الشركات.

تأتي مبادرة مكتب الأمن العام التابع لإدارة شرطة العاصمة طوكيو بعد أن منعت سرقة معلومات في شركة اتصل بها جاسوس روسي العام الماضي.

في حين أنه من غير المعتاد أن تقوم الشرطة بإخطار الشركات ومنع الحوادث قبل اتخاذ إجراء ضد المشتبه بهم، قال مسؤول كبير في وكالة الشرطة الوطنية أن العقلية المتعلقة بمنع سرقة المعلومات آخذة في التغير.

تقوم الشرطة بتحويل إستراتيجيتها لمكافحة التجسس إلى استراتيجية تعمل فيها على إعداد الشركات ضد السرقة بينما تقوم بمحاربة الجواسيس في نفس الوقت.

أطلقت إدارة شرطة طوكيو فريق مشروع بشأن هذه القضية في عام 2021. وقدمت معلومات عن الأساليب التي يستخدمها الجواسيس وإجراءات الوقاية إلى أكثر من 1800 شركة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)