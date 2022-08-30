اليابان تسعى لإعطاء لقاحات أوميكرون الشهر القادم

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - تناقش الحكومة اليابانية الانتقال من منتصف أكتوبر/ تشرين الأول إلى سبتمبر/ أيلول لبدء التطعيمات باستخدام لقاحات كورونا المحسنة التي تستهدف المتحور أوميكرون.

مع مواجهة البلاد حاليًا لموجة عدوى كوروناالسابعة، تأمل الحكومة في تقديم لقاحات أكثر فعالية.

مثل هذه اللقاحات المحسّنة التي طورتها شركتا الأدوية الأمريكيتان فايزر وموديرنا تخضعان حاليًا لعملية الفحص في اليابان.

إذا حصلت اللقاحات الجديدة على الموافقة التنظيمية، فمن المتوقع أن تستوردها اليابان اعتبارًا من الشهر المقبل.

تفكر الحكومة في إعطاء لقاحات محسنة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)