وفاة مؤسس شركة كيوسيرا اليابانية للإلكترونيات إيناموري كازوؤ عن 90 عاما

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طوكيو- (جيجي برس) - توفي كازوؤ إيناموري، الذي أسس شركة كيوسيرا اليابانية للإلكترونيات، وأشرف إيناموري أيضًا على إحياء شركة الخطوط الجوية اليابانية من الإفلاس في عام 2010 ، حيث عمل كعضو مجلس إدارة، في منزله في كيوتو يوم الأربعاء عن عمر يناهز 90 عاما.

رجل الأعمال الياباني الشهير، المعروف بفلسفته الإدارية الفريدة، كان أيضًا مؤسس DDI Corp، التي أصبحت فيما بعد جزءًا من شركة الاتصالات الرئيسية KDDI Corp.

ولد إيناموري في محافظة كاغوشيما، جنوب غرب اليابان، وتخرج في كلية الهندسة بجامعة كاغوشيما في عام 1955.

عمل في البداية لدى صانع عوازل في كيوتو، لكنه أسس شركة كيوتو للسيراميك، التي سبقت كيوسيرا، في المدينة الغربية في عام 1959 مع زملائه. أصبح رئيسًا للشركة وطوّرها إلى صانع قطع إلكترونية رائدة عالميًا مدعومًا بأحدث التقنيات.

بعد تحرير الاتصالات السلكية واللاسلكية ، أسس DDI في عام 1984 لاختراق احتكار Nippon Telegraph وTelephone Corp، معتقدًا أنه كان من الضروري جعل أسعار المكالمات أرخص من أجل الشعب الياباني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)