اليابان تسعى لنشر نظام دفاع صاروخي طويل المدى في وقت مبكر

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طوكيو- (جيجي برس) - أصدرت وزارة الدفاع اليابانية يوم الأربعاء طلب الميزانية للعام المالي 2023، حيث تسعى للحصول على رقم قياسي بلغ 5594.7 مليار ين أو نحو 40 مليار دولار بالإضافة إلى مبالغ غير محددة من الأموال للعديد من العناصر بما في ذلك النشر المبكر لصواريخ طويلة المدى.

تهدف الوزارة إلى تقديم النشر المخطط لنسخة محسّنة من صواريخ أرض-بحربمدى إطلاق يبلغ حوالي 1000 كيلومتر، بزيادة أكثر من 100 كيلومتر من الإصدار الحالي، لمدة ثلاث سنوات وتشغيلها في السنة المالية 2026.

ستكون النسخة المحسّنة من الصواريخ بعيدة المدى القادرة أيضًا على مهاجمة الأهداف الأرضية، أداة قوية إذا قررت اليابان اكتساب قدرات هجوم مضاد لمهاجمة أهداف مثل قواعد إطلاق الصواريخ للأعداء لأغراض الدفاع عن النفس.

ستتخذ الحكومة قرارًا بشأن هذه المسألة أثناء المضي قدمًا في المناقشات حول التنقيحات في أواخر هذا العام لاستراتيجية الأمن القومي ووثيقتين أمنيتين رئيسيتين أخريين.

وتخطط الوزارة أيضا لتطوير طائرات مسيرة يمكن استخدامها ليس للمراقبة وجمع المعلومات فحسب بل أيضا لشن هجمات.وتقول الوزارة إنها ستبني سفنا مجهزة بنظام أشور المضاد للصواريخ البالستية. ويمكن للنظام أن يعترض الصواريخ البالستية بالإضافة إلى الأسلحة الانزلاقية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي يقال إنها أكثر صعوبة في الاعتراض. ويستبدل هذا النظام خطة تم التخلي عنها لنشر نظام الدفاع الصاروخي إيجيس أشّور الأرضي.

وتتضمن ميزانية الوزارة المطلوبة 27.2 مليار ين لتكاليف تطوير النسخة المحسنة من الصواريخ بعيدة المدى، بما في ذلك الأنواع التي يمكن إطلاقها من السففن والطائرات، و 16.6 مليار ين لتطوير قنابل انزلاقية عالية السرعة للدفاع عن الجزر النائية في أوقات الغزو المحتمل للعدو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)