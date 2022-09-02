اليابان تخطط لبناء سفينتين مزودتين بنظام دفاع صاروخي

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طوكيو- (جيجي برس) - تخطط وزارة الدفاع اليابانية لبناء سفينتين جديدتين مجهزتين بنظام الدفاع الصاروخي ضد الصواريخ الباليستية أيجيس، حسبما أظهر طلب الميزانية للعام المالي 2023.

وتأتي هذه الخطة بعد أن ألغت الوزارة جهود إقامة نظام الدفاع الصاروخي الأرضي أيجيس آشور في محافظة أكيتا الشمالية الشرقية ومقاطعة ياماغوتشي الغربية منذ أكثر من عامين بسبب خلل في إجراءات السلامة.

ومن المتوقع أيضًا أن تكون السفن مجهزة بصواريخ بعيدة المدى يمكن استخدامها في الضربات المضادة، وهي القدرة التي تفكر الحكومة اليابانية في الحصول عليها.

يُنظر إلى حجم السفن المجهزة بنظام أيجيس على أنه قريب من حجم مدمرات قوة الدفاع الذاتي البحرية من فئة إيزومو التي يبلغ وزنها 19،950 طنًا، والتي تعد أكبر مدمرات أسطول القوات اليابانية.

يصف بعض مسؤولي قوات الدفاع الذاتي السفن بأنها نسخة حديثة من البارجة ياماتو التابعة للبحرية الإمبراطورية اليابانية التي انتهت صلاحيتها خلال الحرب العالمية الثانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)