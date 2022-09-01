اليابان والولايات المتحدة تجريان تدريبات عسكرية مشتركة

أخبار اليابان

كاغوشيما - (جيجي برس) - أجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية والجيش الأمريكي يوم الأربعاء تدريبات قتالية مشتركة ضد السفن شاركت فيها وحدات الحرب الإلكترونية في جزيرة أمامي أوشيما في محافظة كاغوشيما.

في التدريبات، تم نشر جزء من التدريبات الميدانية الرئيسية لدرع أورينت 22، نظام الصواريخ المدفعية عالي الحركة التابع للجيش الأمريكي هيمارس.

كما شاركت وحدات الحرب الإلكترونية من كلا البلدين في التمرين لتحسين التعاون ”عبر المجالات“ الذي يغطي مجالات الفضاء والإنترنت بالإضافة إلى المناطق التقليدية البرية والبحرية والجوية لحماية الجزر النائية.

جاءت الوحدة الأمريكية، وهي أول فرقة عمل متعددة المجالات، إلى اليابان لأول مرة. وقد شارك أعضاء الوحدة الأمريكية جنبا إلى جنب مع قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في عمليات تهدف إلى الحماية من التشويش اللاسلكي.

كما حرصت قوات الدفاع الذاتى البرية والجيش الأمريكى على ضمان الأجزاء التى يلعبونها فى مهاجمة سفن العدو بصواريخ يابانية من النوع 12 و هيمارس بناءً على المعلومات الاستخباراتية التى تم جمعها من الجانبين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)