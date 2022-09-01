انخفاض قياسي في عدد المواليد في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - انخفض عدد الأطفال المولودين في اليابان في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران بمقدار 20087 طفل من العام السابق ليصل إلى 384942، مسجلاً أدنى مستوى منذ عام 2000 ويقف دون 400 ألف لأول مرة على الإطلاق، وفقا للتقرير المبدئي لوزارة الصحة اليابانية.

يُعتقد أن هذا الانخفاض يعكس ميل الناس إلى تجنب الزواج والحمل بسبب عدم اليقين بشأن المستقبل وسط جائحة كورونا.

ارتفع العدد الشهري للمواليد عن العام السابق في يناير/ كانون الثاني لكنه انخفض من فبراير/ شباط إلى يونيو/ حزيران.

ارتفع عدد الأزواج الذين تزوجوا في النصف الأول من العام بمقدار 243 زيجة ليصل إلى 265593 زيجة.

وصل عدد الوفيات في النصف الأول إلى 777213 حالة، بزيادة 48269 حالة، مع مواجهة البلاد انخفاضًا طبيعيًا في عدد السكان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)