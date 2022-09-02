اليابان تجري تدريبا على الزلازل في يوم التأهب للكوارث

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أجرت الحكومة اليابانية في يوم الوقاية من الكوارث في البلاد يوم الخميس، تدريبات شاملة للوقاية من الكوارث للاستعداد لزلزال ضخم محتمل في حوض نانكاي قبالة ساحل المحيط الهادئ الياباني.

أجريت التدريبات على افتراض وقوع زلزال بقوة 9.1 درجة قبالة الساحل الجنوبي لمحافظة واكاياما بغرب اليابان في حوالي الساعة 7:10 صباحًا (10:10 مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش)، في مجموعة واسعة من المناطق من منطقة توكاي المركزية إلى منطقة كيوشو الجنوبية الغربية.

أبلغ محافظ آيتشي هيدياكي أومورا على الإنترنت لمقر الاستجابة للطوارئ برئاسة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو ”من المتوقع أن تصل أمواج مد عاتية ضخمة إلى الشواطئ، مما يتسبب في أضرار جسيمة“. وأكد المحافظ ”نطلب الدعم الكامل“.

ورد كيشيدا: ”لتقليل الضرر، سترسل الحكومة أكبر عدد ممكن من الأفراد وأكبر قدر ممكن من الإمدادات والمعدات من جميع أنحاء البلاد“.

وعقب اجتماع المقر، عقد كيشيدا مؤتمرا صحفيا وهميا للإعلان عن إعلان حالة الطوارئ على أساس القانون الأساسي للإجراءات المضادة للكوارث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)