اليابان تستأنف إنتاج الوقود النووي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - من المقرر أن تستأنف اليابان الإنتاج المحلي للوقود النووي بعد انقطاع دام أربع سنوات، حيث بدأت شركة ميتسوبيشي للوقود النووي الاستعدادات لهذه الخطوة، حسبما علم يوم الخميس.

علق منتجو الوقود النووي الثلاثة في البلاد الإنتاج منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018 حيث استغرق الأمر وقتًا حتى يمتثلوا للمعايير الجديدة التي وضعتها هيئة الرقابة النووية. تعد وحدة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة هي الأولى التي أقرت المعايير الجديدة.

يأتي الاستئناف في الوقت الذي تسعى فيه اليابان إلى زيادة استخدام محطات الطاقة النووية.

تعالج ميتسوبيشي للوقود النووي اليورانيوم لتوليد وقود لمفاعلات الماء المضغوط ، والتي توجد عادة في غرب اليابان.

تم تقديمه لفحص هيئة الرقابة النووية اليابانية في يناير/ كانون الثاني 2014 وحصلت على الضوء الأخضر في 19 أغسطس/ آب من هذا العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)