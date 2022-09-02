تحسن الشعور العام في كوريا الجنوبية تجاه اليابان

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طوكيو- (جيجي برس) - أظهر استطلاع يوم الخميس أن الشعور العام في كوريا الجنوبية تجاه اليابان قد تحسن بشكل ملحوظ.

انخفضت نسبة الأشخاص في كوريا الجنوبية الذين لديهم انطباع سيئ عن اليابان 10.4 نقطة مئوية عن العام السابق إلى 52.8٪، وهو ما يمثل أكبر تحسن منذ إطلاق المسح في عام 2013، وفقًا للاستطلاع الذي أجراه معهد شرق آسيا، وهي مؤسسة فكرية غير ربحية في الدولة.

كما تحسنت مشاعر الشعب الياباني تجاه الدولة المجاورة بشكل ملحوظ، حيث تقلص معدل الانطباع السيئ 8.5 نقطة إلى 40.3٪، وهو أيضًا أكبر تحسن على الإطلاق، وفقًا لمسح منفصل أجرته مؤسسة غير ربحية يابانية.

في إطار مبادرتهم البحثية المشتركة منذ عام 2013، أجرى مركز الأبحاث الكوري الجنوبي أحدث استطلاع له بين 21 يوليو/ تموز- 8 أغسطس/ آب. وتلقى ردودًا صالحة من 1006 أشخاص تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر ومن المنظمة اليابانية غير الربحية من 23 يوليو/ تموز إلى 14 أغسطس/ آب من 1000 شخص.

قال النقاد إنهم يعتقدون أن التحسن في المشاعر في كلا البلدين يعكس الوعي العام المتزايد بأهمية التحالفات بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكذلك القيم الديمقراطية وسط التوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)