اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتفق على تعزيز التعاون بشأن كوريا الشمالية

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سيؤول-(جيجي برس) - اتفق كبار مسؤولي الأمن القومي من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم الخميس على تعزيز التعاون للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية بشكل رئيسي، وسط مخاوف بشأن احتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء سابع تجربة نووية.

وفقًا لمكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، عقد تاكيو أكيبا، الأمين العام لأمانة الأمن القومي الياباني ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وكيم سونغ هان رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعاً في هاواي.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الثلاثة شخصيًا منذ تنصيب إدارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في مايو/ أيار من هذا العام.

وقال المكتب الرئاسي إن كبار مسؤولي الأمن القومي تبادلوا وجهات نظرهم بشأن الوضع المحيط بشبه الجزيرة الكورية والشؤون الدولية، وأجروا مناقشات متعمقة حول مستقبل التعاون الثلاثي.

كما ناقش الثلاثة التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، والذي يشمل أحدث التقنيات وسلاسل التوريد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)